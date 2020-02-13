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Почти 30 брикетов с сигаретами пытались вывезти контрабандисты из Псковской области в вагонах с углём

28 брикетов с сигаретами пытались вывезти контрабандисты из Псковской области в Латвию в вагонах с углём. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального Пограничного управления ФСБ России.

В железнодорожном пункте пропуска «Пыталово», куда прибыл грузовой состав, направлявшийся в Латвию, при осмотре поезда пограничники изъяли 28 брикетов с сигаретами, обмотанных полиэтиленом и скотчем. Сигареты были закопаны в уголь на глубину около метра.

Еще два инцидента произошли в железнодорожном пункте пропуска «Себеж». Во время оформления грузовых составов пограничники обратили внимание на признаки закладки неизвестных предметов в двух локомотивах грузовых поездов, следующих в Латвию. В одном случае сигареты были укрыты в полу в шахте воздуховода обдува кабины машинистов, в другом – в электрощите. В общей сложности пограничники обнаружили около 8300 пачек табачных изделий предварительной оценочной стоимостью более 400 тысяч рублей.

Табачная продукция изъята для проведения предусмотренных российским законодательством процессуальных действий и принятия соответствующих решений.

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