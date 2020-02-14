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Общество

Библия на цыганском языке появилась в Центральной городской библиотеке Пскова

Библия на цыганском языке появилась в Центральной городской библиотеке Пскова на Конной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

Книгу подарили библиотеке к Международному дню дарения книг, который отмечается 14 февраля. Бибилию принёс миссионер из Лондона Вальдемар Калинин, цыган по национальности и гражданин Белоруссии, который занимается в Великобритании тем, что помогает адаптироваться эмигрантам из Восточной Европы. Вальдемар приехал в Псков познакомиться с местным цыганским сообществом и решил презентовать городской библиотеке библию, которую он лично перевёл на свой родной язык.

Книга была издана в Минске в 2014 году ограниченным тиражом на деньги западных благотворителей. На фронтисписе издания Вальдемар Калинин оставил свой автограф на двух языках (русском и цыганском) с наилучшими пожеланиями для читателей Центральной городской библиотеки Пскова.

«В Международный день дарения книг в библиотеку на Конной обещали заглянуть и другие именитые дарители. Например, известный псковский писатель Артём Тасалов. Несколько своих книг библиотеке уже передали в подарок писатели Валентин Курбатов и Владимир Потресов. На днях библиотека также получила в дар от псковичей фундаментальное исследование «Мифы народов мира» в двух томах, альбом с репродукциями картин Рафаэля и редчайшее издание Марии Реформатской об иконах «Северные письма», - уточнили в библиотеке.

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