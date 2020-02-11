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Культура

К Дням воинской славы в псковском Доме офицеров открылась новая выставка

В псковском Доме офицеров открылась выставка «Я рисую маму с папой, кошку, чашку и войну». 

Экспозиция подготовлена к Дням воинской славы. В нее вошли работы юных художников, воспитанников студии «Рукодельница». Преподавателем является народный мастер Псковской области Светлана Егорова, сообщили Псковскому агентству информации организаторы. 

Обучаются изобразительному искусству юные художники в Доме детского творчества и в Православной гимназии.

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