0
09:59
Начался ПАИ-live по вопросам формирования первых классов (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
09:30
Псковская область подала заявку в новый федеральный проект «Мосты и путепроводы»
21:46
Как формируются первые классы в школах Пскова — узнаем в ПАИ-live 14 февраля
18:43
«Пока ты веришь, я живой»: Обладательница премии «Народное признание» рассказала об истории фестиваля «Пашуля»
18:38
Финал конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:36
Имена победителей конкурса «Учитель года - 2020» назвали в Пскове
17:18
Мэри Поппинс не для всех: Как живётся псковской няне в богатых семьях Санкт-Петербурга
Еще новости
Общество

Новые правила утилизации упаковки производителями товаров внедрят в России

В Минприроды завершается разработка новой концепции расширенной ответственности производителей (РОП), с новыми правилами утилизации пластиковой, стеклянной, жестяной и других видов упаковки собственных товаров компании-производители смогут ознакомиться уже в марте, сообщает ТАСС.

В концепции должны быть отражены принципы «загрязнитель платит»: меры по разграничению экологических обязательств между производителями упаковки и предприятиями-переработчиками, а также усиление методов контроля за утилизацией.

Концепция проходит последние согласования и будет представлена в срок. Согласования документа шли, в том числе с бизнес-сообществом. Работа продолжается, и сейчас формируются дорожные карты, о том, как бизнес и в какие сроки предлагает повышать нормативы утилизации. Согласно поручению, до 1 апреля концепция должна быть принята правительством.

В новую систему будут включены не только стеклянные, пластиковые и жестяные бутылки, но и остальные виды упаковки товаров. Речь идет не только о таре для напитков.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в январе заявил, что стране нужен переход на экономику замкнутого цикла, в связи с чем с 2021 года необходимо начать применять новый механизм РОП, чтобы производители и импортеры платили за утилизацию товаров и упаковки. РОП существует в России с 2014 года, она подразумевает, что выпустившее товар предприятие должно отвечать за утилизацию отходов, образовавшихся от него (преимущественно это упаковка). РОП дает производителю три возможности: заплатить экологический сбор государству за переработку упаковки, заключить договор с подрядчиком на утилизацию или организовать процесс самостоятельно. Участники рынка неоднократно указывали, что в нынешнем виде РОП неэффективна и систему надо реформировать, доводя норматив утилизации упаковки до 100%.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К каким мерам профилактики вы прибегаете в период ОРВИ?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Начался ПАИ-live по вопросам формирования первых классов (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
14 февраля 2020
Начался ПАИ-live по вопросам формирования первых классов (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Псковская область подала заявку в новый федеральный проект «Мосты и путепроводы»
14 февраля 2020
Псковская область подала заявку в новый федеральный проект «Мосты и путепроводы»
Как формируются первые классы в школах Пскова — узнаем в ПАИ-live 14 февраля
13 февраля 2020
Как формируются первые классы в школах Пскова — узнаем в ПАИ-live 14 февраля
«Пока ты веришь, я живой»: Обладательница премии «Народное признание» рассказала об истории фестиваля «Пашуля»
13 февраля 2020
«Пока ты веришь, я живой»: Обладательница премии «Народное признание» рассказала об истории фестиваля «Пашуля»
Финал конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13 февраля 2020
Финал конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Имена победителей конкурса «Учитель года - 2020» назвали в Пскове
13 февраля 2020
Имена победителей конкурса «Учитель года - 2020» назвали в Пскове
Гид Псковского агентства информации поможет выбрать лучший подарок к Дню влюблённых
13 февраля 2020
Гид Псковского агентства информации поможет выбрать лучший подарок к Дню влюблённых
Рижский проспект в Пскове во время ремонта будут перекрывать поэтапно
13 февраля 2020
Рижский проспект в Пскове во время ремонта будут перекрывать поэтапно

Идет загрузка...