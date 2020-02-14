Новые правила утилизации упаковки производителями товаров внедрят в России

09:53, 14 февраля 2020, ПАИ

В Минприроды завершается разработка новой концепции расширенной ответственности производителей (РОП), с новыми правилами утилизации пластиковой, стеклянной, жестяной и других видов упаковки собственных товаров компании-производители смогут ознакомиться уже в марте, сообщает ТАСС.

В концепции должны быть отражены принципы «загрязнитель платит»: меры по разграничению экологических обязательств между производителями упаковки и предприятиями-переработчиками, а также усиление методов контроля за утилизацией.

Концепция проходит последние согласования и будет представлена в срок. Согласования документа шли, в том числе с бизнес-сообществом. Работа продолжается, и сейчас формируются дорожные карты, о том, как бизнес и в какие сроки предлагает повышать нормативы утилизации. Согласно поручению, до 1 апреля концепция должна быть принята правительством.

В новую систему будут включены не только стеклянные, пластиковые и жестяные бутылки, но и остальные виды упаковки товаров. Речь идет не только о таре для напитков.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в январе заявил, что стране нужен переход на экономику замкнутого цикла, в связи с чем с 2021 года необходимо начать применять новый механизм РОП, чтобы производители и импортеры платили за утилизацию товаров и упаковки. РОП существует в России с 2014 года, она подразумевает, что выпустившее товар предприятие должно отвечать за утилизацию отходов, образовавшихся от него (преимущественно это упаковка). РОП дает производителю три возможности: заплатить экологический сбор государству за переработку упаковки, заключить договор с подрядчиком на утилизацию или организовать процесс самостоятельно. Участники рынка неоднократно указывали, что в нынешнем виде РОП неэффективна и систему надо реформировать, доводя норматив утилизации упаковки до 100%.