Начался ПАИ-live по вопросам формирования первых классов (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

09:59, 14 февраля 2020, ПАИ

14 февраля гостем прямого эфира в рамках проекта Паи-live стала начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко.

Поводом для встречи стали многочисленные вопросы, поднимаемые родителями города о формировании первых классов. Именно сейчас подаются заявки от семей будущих первоклашек.

Кроме того, мы решили задать вопросы о детских садах и очередях в них, о горячем питании детей в образовательных учреждениях. Прозвучат ответы и на ряд других вопросов.

Начало -10:00.

Задать вопросы гостю можно здесь >>>.