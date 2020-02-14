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Общество

Начался ПАИ-live по вопросам формирования первых классов (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

14 февраля гостем прямого эфира в рамках проекта Паи-live стала начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко.

Поводом для встречи стали многочисленные вопросы, поднимаемые родителями города о формировании первых классов. Именно сейчас подаются заявки от семей будущих первоклашек.

Кроме того, мы решили задать вопросы о детских садах и очередях в них, о горячем питании детей в образовательных учреждениях. Прозвучат ответы и на ряд других вопросов.

Начало -10:00.

Задать вопросы гостю можно здесь >>>.

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