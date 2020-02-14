Эксперт о полноценном горячем питании для школьников Пскова: К 1 сентября все будет готово

11:13, 14 февраля 2020, ПАИ

Горячее питание в настоящее время получают лишь 53% из 25,5 тысяч школьников Пскова, к 1 сентября предстоит довести эту цифру до 100%, сообщила начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко в эфире проекта ПАИ-live 14 февраля.

Причём ученики начальных классов - их в городских школах 11,5 тысяч - будут получать горячее питание бесплатно. «Это первое, второе, салат и напиток», - уточнила Анна Кузыченко.

«Конечно, не во всех школах есть пищеблоки, часть работают с привозными блюдами. В тех учебных заведениях, где они есть, нам предстоит работать над расширением посадочных мест, увеличением мощностей пищеблоков, покупкой необходимого оборудования, например, посудомоечных машин, вытяжек. В некоторых пищеблоках вообще нужно проводить капитальный ремонт», - пояснила Анна Кузыченко, добавив, что «работа предстоит грандиозная», но к 1 сентября всё будет готово.