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Общество

6500 детей стоят в очереди в детские сады в Пскове


В Пскове 6500 детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет стоят в очереди в детские сады. Об этом во время прямого эфира в проекте ПАИ-live 14 февраля рассказала начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко. Из этого числа 3500 - это дети в возрасте до 3 лет.

«У нас хороший город с хорошей рождаемостью, мы это видим с точки зрения подвижности электронной очереди», - отметила Анна Кузыченко, добавив, что зачисляют одних детей, и на их место в очереди встают уже другие дети, что говорит о том, что сейчас наблюдается рост рождаемости.

В 2020-2022 годах ежегодно планируется сдавать новые детские сады. Появятся они в наиболее востребованных районах города - Овсище, Дальнее Завеличье, Запсковье.

«Сейчас дела обстоят лучше, чем в прошлом году. Стройки новых дошкольных учреждений идут успешно», - рассказала Анна Кузыченко, отметив, что были сданы два детских сада на 270 мест, куда уже зачисляются дети. Льготным категориям граждан места предоставляются досрочно.

Планируется также появление нового детского сада на улице Алехина на 270 мест, а также пристройка на Рижском проспекте на 80 мест, которая будет предназначена для детей ясельного возраста. На 2021 год запланировано строительского дошкольного учреждения в Борисовичах, детского сада на Коммунальной (на 120 мест), который будет располагаться между детским садом №50 и автобусной остановкой. Учреждение будет иметь 6 групп для детей.

«При строительстве детского сада все нормы и требования будут соблюдены», - добавила Анна Кузыченко, уточнив, что в основу будет взят один из проектов дошкольного учреждения, ранее уже возведенного.

Детские сады строятся в рамках национального проекта «Демография». Благодаря мощной поддержке на федеральном уровне проект в действии и успешно реализуется в Пскове, подчеркнула Анна Кузыченко.

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