На задержку зарплаты чаще всего жалуются псковичи в трудовую инспекцию

11:07, 14 февраля 2020, ПАИ

На задержку зарплаты чаще всего жалуются псковичи в региональную Государственную инспекцию труда. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-сулжбе ведомства, к середине февраля поступило уже 200 заявлений о несоблюдении работодателями трудового законодательства и требований охраны труда.

Заявления поступали непосредственно от работников, из областной прокуратуры, передавались из Роструда, комитета Псковской области по труду и занятости населения, из псковского отделения Фонда социального страхования и других контролирующих органов.

Помимо невыплаченной зарплаты псковичей беспокоили задержки расчета при увольнении, невыплаты пособия по уходу за ребенком, выплаты заработной платы ниже МРОТ, невыдача трудовой книжки в день увольнения, необеспечение средствами индивидуальной защиты, несвоевременная оплата больничного листа, график работы.