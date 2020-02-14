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Общество

На задержку зарплаты чаще всего жалуются псковичи в трудовую инспекцию

На задержку зарплаты чаще всего жалуются псковичи в региональную Государственную инспекцию труда. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-сулжбе ведомства, к середине февраля поступило уже 200 заявлений о несоблюдении работодателями трудового законодательства и требований охраны труда.

Заявления поступали непосредственно от работников, из областной прокуратуры, передавались из Роструда, комитета Псковской области по труду и занятости населения, из псковского отделения Фонда социального страхования и других контролирующих органов.

Помимо невыплаченной зарплаты псковичей беспокоили задержки расчета при увольнении, невыплаты пособия по уходу за ребенком, выплаты заработной платы ниже МРОТ, невыдача трудовой книжки в день увольнения, необеспечение средствами индивидуальной защиты, несвоевременная оплата больничного листа, график работы. 

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