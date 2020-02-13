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Белорусских телят вернули на родину из Псковской области

25 белорусских телят вернули на родину из Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

У деревни Дубокрай Невельского района сотрудники Погрануправления и Псковской таможни приостановили движение транспортного средства, в грузовом отсеке которого перевозились 25 голов крупного рогатого скота. Животных перевозили без привязи, воды и корма в тесном фургоне грузового автомобиля, непредназначенного для транспортировки скота.

Перевозчик также не смог предоставить ветеринарные сопроводительные документы, которые подтвердили бы происхождение телят и эпизоотическое состояние территории, из которой они вывозятся. Животных вернули в Белоруссию.

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