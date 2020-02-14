0
14:03
«Лицом к городу: Александр Братчиков о весенних проблемах Пскова и их решении
13:39
21 февраля в Псковской области станет Единым днем памяти подвига воинов-разведчиков второй бригады
13:10
Михаил Ведерников 14 февраля работает в Печорском районе
12:08
«Решение в интересах партии»: Олег Брячак уходит с поста руководителя псковской «Справедливой России»
11:43
Открытие генетической лаборатории в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
11:42
Генетическая лаборатория открылась в Пскове
11:13
Эксперт о полноценном горячем питании для школьников Пскова: К 1 сентября все будет готово
Еще новости
Общество

У 15 великолукских пенсионеров появились внуки по переписке

Шесть месяцев назад Центр социального обслуживания Великих Лук включился в реализацию проекта «Внуки по переписке». С этого момента уже 15 пенсионеров-клиентов отделения социального обслуживания на дому вступили в переписку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по соцзащите Псковской области.

Почтовые отправления приходят на адрес Центра, затем социальные работники доставляют их своим подопечным. За январь пришли две посылки, письма, газеты, журналы, так как многие волонтеры за свои средства оформили подписку на 2020 год для своих «бабушек и дедушек».

«Пожилые люди очень довольны и радуются очередному письму, газете, посылке. Ведь это так приятно знать, что кто-то думает и заботится о тебе. А много ли надо одинокому пожилому человеку – немного внимания и заботы и уже жизнь играет другими красками», - отметили в комитете.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К каким мерам профилактики вы прибегаете в период ОРВИ?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

«Лицом к городу: Александр Братчиков о весенних проблемах Пскова и их решении
14 февраля 2020
«Лицом к городу: Александр Братчиков о весенних проблемах Пскова и их решении
21 февраля в Псковской области станет Единым днем памяти подвига воинов-разведчиков второй бригады
14 февраля 2020
21 февраля в Псковской области станет Единым днем памяти подвига воинов-разведчиков второй бригады
Михаил Ведерников 14 февраля работает в Печорском районе
14 февраля 2020
Михаил Ведерников 14 февраля работает в Печорском районе
«Решение в интересах партии»: Олег Брячак уходит с поста руководителя псковской «Справедливой России»
14 февраля 2020
«Решение в интересах партии»: Олег Брячак уходит с поста руководителя псковской «Справедливой России»
Открытие генетической лаборатории в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14 февраля 2020
Открытие генетической лаборатории в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Генетическая лаборатория открылась в Пскове
14 февраля 2020
Генетическая лаборатория открылась в Пскове
Эксперт о полноценном горячем питании для школьников Пскова: К 1 сентября все будет готово
14 февраля 2020
Эксперт о полноценном горячем питании для школьников Пскова: К 1 сентября все будет готово
Начался ПАИ-live по вопросам формирования первых классов (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
14 февраля 2020
Начался ПАИ-live по вопросам формирования первых классов (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

Идет загрузка...