У 15 великолукских пенсионеров появились внуки по переписке

11:32, 14 февраля 2020, ПАИ

Шесть месяцев назад Центр социального обслуживания Великих Лук включился в реализацию проекта «Внуки по переписке». С этого момента уже 15 пенсионеров-клиентов отделения социального обслуживания на дому вступили в переписку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по соцзащите Псковской области.

Почтовые отправления приходят на адрес Центра, затем социальные работники доставляют их своим подопечным. За январь пришли две посылки, письма, газеты, журналы, так как многие волонтеры за свои средства оформили подписку на 2020 год для своих «бабушек и дедушек».

«Пожилые люди очень довольны и радуются очередному письму, газете, посылке. Ведь это так приятно знать, что кто-то думает и заботится о тебе. А много ли надо одинокому пожилому человеку – немного внимания и заботы и уже жизнь играет другими красками», - отметили в комитете.