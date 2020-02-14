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Общество

28 женщин приняты на службу по контракту в Псковской области

На военную службу по контракту в 2019 году в Псковской области приняли 28 женщин. Об этом сообщил начальник пункта отбора Валерий Бартенев во время пресс-конференции 14 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Перечень воинский должностей для женщин ограничен – музыканты, медики, телеграфисты, радиотелеграфисты.

«Условия прохождения службы не совсем подходят для девушек, поскольку они связаны с большими физическими нагрузками, где-то могут не справиться», - добавил Валерий Бартенев, объяснив, что расширить места для женщин нет возможности.

Всего с 2012 года обратилось порядка 6500 человек, желающих служить по контракту.

«Отобрали мы только более 3500 человек, - рассказал офицер по тестированию и военно-профессиональной ориентации пункта отбора Дмитрий Зайцев, - 2 человека на место на конкурсной основе».

В основном отказ связан со слабым уровнем физической подготовки или кандидат не проходит психологический отбор. Валерий Бартенев отметил необходимость ответственно относится к своей будущей карьере, поскольку многим молодым людям закрывают дорогу на службу по контракту имеющиеся административные правонарушения.

Те, кто выбрал 2 года службы по контракту вместо 1 года срочной службы, в основном продлевают контракт.

«Больше половины остаются, кто-то уходит в другие ведомства, силовые структуры, кто-то идет учится», - отметил Валерий Бартенев.

Кроме того, по словам Дмитрия Зайцева, во время службы молодой человек имеет право уходить на учебную сессию. При поступлении в военные вузы предпочтения отдают в основном военнослужащим по контракту – они рассматриваются в первую очередь.

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