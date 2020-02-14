«Лишнее» вино изъяли псковские таможенники у перевозчика из Латвии

13:04, 14 февраля 2020, ПАИ

Лишнее вино изъяли псковские таможенники у перевозчика из Латвии. Недостоверное декларирование ввозимого товара удалось обнаружить на таможенном посту Бурачки в Себежском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской таможни.

Транспортное средство с товаром следовало из Латвии в адрес московской организации. В представленных таможенному органу товаросопроводительных документах содержалась информация о перемещаемом вине общим весом (вместе с тарой) 19 тысяч 799 кг. Однако во время досмотра обнаружилось расхождение заявленного веса товара с фактическим. Превышение составило 708 кг.

«Лишний товар» изъят на ответственное хранение. В отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 16.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации по факту сообщения таможенному органу недостоверных сведений о весе товара при прибытии на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Проводится расследование.