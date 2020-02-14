Опыт регионов по сохранению языков малочисленных народов изучили депутаты Северо-Запада

12:53, 14 февраля 2020, ПАИ

Депутат Псковского областного Собрания (ПОС) Наталья Тудакова приняла участие в заседании постоянного комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России по делам Севера и малочисленных народов. Встреча парламентариев из девяти субъектов прошла в Сыктывкаре на площадке Государственного Совета Республики Коми. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

На совместное обсуждение депутаты региональных законодательных органов вынесли вопросы, связанные с расширением прав коренных малочисленных народов Севера, развитием цифровизации северных регионов, сохранением самобытной культуры малочисленных народностей.

Парламентарии ознакомились с опытом работы языковых ресурсных медиацентров, отрытых в нескольких субъектах Северо-Запада для продвижения и популяризации языкового культурного наследия. Одно из направлений их деятельности – информационная поддержка функционирования финно-угорских языков.

«Язык коренного малочисленного народ сето, проживающего в Печорском районе Псковской области, также относится к финно-угорской языковой группе, и в этом смысле опыт языковых ресурсных медиацентров по сохранению редких языков и расширению сфер их применения очень интересен и может быть нам полезен, - рассказала после окончания пленарного заседания комитета Наталья Тудакова. – Язык сето занесён ЮНЕСКО в атлас исчезающих языков мира, а многоголосное сетоское пение леэло, имеющее тысячелетние традиции – в список нематериального наследия. Безусловно, поддержка национальных языков, находящихся под угрозой исчезновения, неотделима от поддержки их носителей, в том числе через реализацию культурных инициатив национальных общественных объединений».

Напомним, язык сето не имеет письменности. В России проживает всего 250 представителей малого народа, из них 123 – в Псковской области. Для сохранения языка в Печорском районе организуется ежегодный детский лингвистический лагерь, где проводятся языковые исследования – мероприятия получают ежегодную адресную поддержку из областного бюджета.

Комитет по делам Севера и малочисленных народов является одним одиннадцати постоянных комитетов Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Представители Псковского областного Собрания депутатов входят в состав каждого профильного комитета ПАСЗР.