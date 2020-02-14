Сразу несколько мероприятий подготовил для псковичей ТРК «Акваполис» 14-16 февраля

13:44, 14 февраля 2020, ПАИ

Сразу несколько мероприятий подготовил для псковичей ТРК «Акваполис» с 14 по 16 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе комплекса.

14 февраля в ресторане «Инжир» выступит певица Инна Иртюго. Начало в 21:00. Вход свободный. Резерв столов по телефону 20-19-00.

14 февраля в аквапарке «Акваполис» - День влюбленных. С 10:00 до 22:00. Вход по действующим тарифам. Скидки по секретной рассылке в группе аквапарка. Для влюбленных - специальная цена на коктейли в баре.

15 февраля состоится творческий мастер-класс «Игродром» - «Открой в себе художника». Начало в 14:00.Вход свободный.

15 февраля в ресторане «Инжир» споет певец Джэхан. Начало в 21:00. Вход свободный.

15 февраля в атриуме у магазина «ДОММО» состоится праздничное шоу и розыгрыш подарков «День влюбленных в Доммо». Начало в 15:00. Вход свободный.

16 февраля кинотеатр «Мираж Синема» приглашает посмотреть самый романтичный фильм для влюбленных - «Лед 2».