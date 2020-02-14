21 февраля в Псковской области станет Единым днем памяти подвига воинов-разведчиков второй бригады

13:39, 14 февраля 2020, ПАИ

14 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел заседание организационного комитета по подготовке и проведению памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига воинов-разведчиков второй бригады специального назначения. На мероприятии обсуждалось, что 21 февраля станет Единым днем памяти их подвига. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Учитывая специфику действий разведки, долгое время о подвиге 2-й бригады специального назначения практически ничего не было известно в публичном поле. По этой причине просветительская миссия была одной из наших главных задач», — отметил губернатор.

Он напомнил, что подготовлены видеоматериалы для съемок документального фильма, отремонтирован памятный знак, создан тематический мурал в городе Пскове, проведены открытые уроки и экскурсии для школьников области. Пять новых улиц будут названы в честь павших героев.

Особое внимание Михаил Ведерников обратил на предоставление мер поддержки членам семей погибших военнослужащих. Единовременная денежная выплата в размере 50 тыс рублей родственникам уже произведена. Отдельные меры поддержки предусмотрены и муниципалитетами. «В некоторых были организованы дополнительные выплаты сверх региональных и федеральных. Этих глав хочется поблагодарить отдельно. Во всех — приведены в порядок места захоронений павших бойцов и оказана адресная социальная помощь родственникам. Отдельные просьбы еще находятся в работе, но в течение года все они будут выполнены и решены», — добавил глава региона.

«До памятной даты осталась всего неделя. И план подготовки в целом выполнен, и сегодня я прошу особое внимание уделить культурной программе. Мероприятия должны быть проведены достойно и в Пскове, и в муниципалитетах. Если требуется дополнительная помощь в организации — сообщайте заранее. Мы подключимся и в оперативном порядке ее окажем», — подытожил Михаил Ведерников.

Председатель регионального комитета по культуре Жанна Малышева сообщила, что 21 февраля во всех муниципальных образованиях пройдут памятные митинги и тематические вечера, концертные программы и военно-патриотические акции, музейные выставки и экскурсии, посещение мест захоронений героев, уроки мужества, тематические беседы. Многие мероприятия будут проходить и после памятной даты. На базе универсальной научной библиотеки организован клуб «Военный спецназ».

Говоря о мурале в память воинов-разведчиков, который был нанесен на фасад одного из многоэтажных жилых домов Пскова, Михаил Ведерников подчеркнул, что за счет спонсорской помощи будет установлено освещение. Речь идет и о мурале, посвященном подвигу 6-й роты. На особый контроль будет взята и прилегающая к нему территория.

О подготовке комплекса памятных мероприятий в рамках оргкомитета доложили и представители муниципальных образований.

21 февраля 2000 года в районе поселка Харсеной Чечни группа спецназа, находясь в колонне сопровождения, приняла бой с боевиками. Из 35 бойцов остались в живых двое. 25 человек из числа погибших — разведчики псковской бригады спецназа.