Волонтёры из Дедовичей сплели двухтысячную маскировочную сеть для бойцов СВО

20:18, 27 ноября 2026, ПАИ

Юбилейную, двухтысячную маскировочную сеть для участников специальной военной операции сплели в сообществе «Под покровом Богородицы» в Дедовичах. На это волонтёрам потребовалось почти четыре года непрерывной работы. Об этом сообщили в районной газете «Коммуна».

С этим событием волонтёров поздравили глава Дедовичского муниципального округа Руслан Ахтямов, социальный координатор филиала «Защитники Отечества» Татьяна Петроченко и настоятель храма Покрова в Дедовичах протоиерей Димитрий.

В сентябре прошлого года активисты отмечали создание тысячной сети. Руководитель сообщества Валентина Кулькова рассказала, что двухтысячная сеть в цвете «лес» скоро отправится на фронт. Такую маскировку запрашивают сами бойцы.

«Ничего бы не было без наших дорогих, неутомимых и бескорыстных тружениц. Они плетут сети, не жалея времени и сил, потому что знают: там, на передовой, эти сети ждут», – подчеркнула Валентина Кулькова.

При стандартном размере сети 3 на 6 метров общая длина двух тысяч изделий составляет 12 километров.

«Особая гордость – в том, что за этим рекордом стоят именно волонтёры «серебряного» возраста. Они доказывают: помогать и быть нужными можно в любом возрасте», – добавили в газете.