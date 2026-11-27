В Пскове отметили 90-летие школы № 11
Торжественное мероприятие, посвященное 90-летию со дня основания средней общеобразовательной школы № 11, прошло в Городском культурном центре Пскова. Об этом сообщил глава Пскова Станислав Стармолотов в своём канале в мессенджере MAX.
-
Фото: из канала главы Пскова Станислава Стармолотова в MAX
-
Фото: из канала главы Пскова Станислава Стармолотова в MAX
-
Фото: из канала главы Пскова Станислава Стармолотова в MAX
-
Фото: из канала главы Пскова Станислава Стармолотова в MAX
-
Фото: из канала главы Пскова Станислава Стармолотова в MAX
Глава города вручил учреждению подарочный сертификат на приобретение мебели для библиотеки. Педагогам он передал благодарственные письма от администрации города.
«Отдельные слова благодарности хочу выразить ветеранам педагогического труда и учителям, которые более 35 лет верны школе. Сегодня их заслуги отметили наградами Министерства просвещения, областного и городского уровней», – подчеркнул Станислав Стармолотов.
Он также поздравил коллектив, учеников и выпускников с юбилеем и пожелал школе жить, расти и процветать ещё многие годы.
Представитель СК России расскажет о курьерах-соучастниках в программе «Цифровые расследования»
Михаил Ведерников обсудил с руководством «Почты России» сохранение сельских отделений
Кадровый вопрос: в Псковской области обсудили меры поддержки и ситуацию на рынке труда