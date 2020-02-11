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Культура

Гастроли Бурятского республиканского театра кукол «Ульгэр» пройдут в Пскове в апреле

С 10 по 13 апреля в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина пройдут гастроли Бурятского республиканского театра кукол «Ульгэр», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Выступление театра состоится в рамках федерального проекта «Большие гастроли». На сцене Псковского драмтеатра будут показаны три лучшие постановки театра: «Ульгэр-шоу» - концертно-кукольное представление для всей семьи, эпическая драма «Поющая стрела», номинированная на Национальную театральную премию «Золотая маска» в 2006 году в пяти номинациях, а также спекатакль «…И звали его Домино», номинант на премию в этом году. 

Театр «Ульгэр» был основан в 1967 году. Словом «ульгэр» у бурят называют национальный героический эпос. Театр работает для детской и взрослой публики, создает спектакли для семейного просмотра. Нынешний костяк труппы театра – две национальные студии, обе обучались в петербургском РГИСИ (бывший ЛГИТМиК, СПбГАТИ). В 2002 году Сергей Черкасский выпустил бурятскую студию, а в 2015 году Яна Тумина выпустила монгольскую студию, также в основном вошедшую в труппу «Ульгэра». Таким образом, труппа состоит из мастеров разного возраста, в том числе – молодых актеров и актрис.

10 апреля, пятница 19:00 – «Поющая стрела» (малая сцена)

11 апреля, суббота 11:00, 13:00 – «Ульгэр-шоу» (большая сцена)

12 апреля, воскресенье 11:00 – «Ульгэр-шоу» (малая сцена)                             

12 апреля, воскресенье 19:00 – «…И звали его Домино» (большая сцена)

13 апреля, понедельник 11:00, 13:00 – «Ульгэр-шоу» (малая сцена)

13 апреля, понедельник 19:00 – «…И звали его Домино» (большая сцена)

Билеты на спектакли уже в продаже на сайте театра.

 

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