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Общество

Команда педагогов из Бежаниц представляет Псковскую область в полуфинале всероссийского конкурса «Учитель будущего»

Команда педагогов из Бежаниц представляет Псковскую область в полуфинале всероссийского конкурса «Учитель будущего», который 14 февраля, открылся на базе академической гимназии № 56 в Санкт-Петербурге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Псковскую область представляют победители и призеры областного этапа всероссийского конкурса «Учитель года России»: учитель английского языка Ольга Васильева, учитель биологии и технологии Ирина Васильева, учитель физики и математики Дмитрий Спиридонов.

Участников ждут конкурсные испытания. Первое — дебаты, где педагоги будут дискутировать на актуальные образовательные темы, затем они должны будут разработать урок. Полуфиналисты станут участниками кейс-игры, в рамках которой будет произведен разбор проблемных ситуаций, перевод проблем в область задач, разработка необходимых решений. Также педагогов посетят лекции и мастер-классы.

По итогам конкурса будет сформировано сообщество учителей из числа полуфиналистов и финалистов конкурса. Члены сообщества получат возможность участия в образовательных событиях на базе мастерской управления «Сенеж» — образовательного центра АНО «Россия — страна возможностей», а также в ключевых событиях сферы образования.

Всего в окружные полуфиналы прошли 1200 человек — 400 команд (по 50 команд в каждом округе России), участники которых наиболее успешно справились с первым этапом — дистанционным тестированием.

Конкурс «Учитель будущего» — один из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Он реализуется при поддержке Минпросвещения России в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

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