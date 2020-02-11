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Спорт

Чемпионат Северо-Западного федерального округа по ММА пройдёт в Пскове

Фото Фёдора Голубенко

6 и 7 марта в Пскове состоится Чемпионат и Первенство Северо-Западного федерального округа по смешанному боевому единоборству - ММА. Об этом Псковскому агентству информации сообщил президент региональной Федерации ММА Аркадий Мурылёв.

Соревнования пройдут в спортивно-развлекательном парке «Простория» (Иркутский переулок, 2) на восьмиугольном закрытом ринге - октагоне. В Псков прибудут более 100 спортсменов-победителей и призеров региональных отборов из всех регионов Северо-Запада.

По итогам турнира в Пскове будут сформированы спортивные сборные команды по смешанному боевому единоборству (ММА) Псковской области и Северо-Западного округа для участия в чемпионате, первенстве и Кубке России.

«Для Псковской области всегда большая честь принимать межрегиональные и всероссийские турниры, - подчеркнул Аркадий Мурылёв. - Мы относимся с большим уважением к участникам первенств и зрителям, стараемся создать условия для раскрытия профессиональных возможностей спортсменов и для того, чтобы поклонникам единоборств было интересно наблюдать за происходящим с трибуны».

На мероприятии будет работать ринг-анонсер, ринг-герл, бригада Скорой помощи. Трансляцию всех поединков можно будет посмотреть в интернете.

Главный судья соревнований - судья первой категории Александр Моисеенко (Великие Луки), главный секретарь – Станислав Титов (Псков). Организаторами мероприятия выступают Союз ММА России, Федерация СБЕ-ММА Псковской области и комитет по физкультуре и спорту Псковской области.

6 марта пройдут отборочные поединки. В 11:00 – начало предварительных поединков; 13:00 – торжественное открытие соревнований; 13:30 – продолжение отборочных поединков.

7 марта состоятся финальные поединки. 11:00 – финальные поединки (возрастная категория 16-17 лет); 13:30 - финальные поединки (мужчины).

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