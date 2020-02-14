Подрядчик приступил к очистке полосы отвода на подъезде к станции Черняковицы

15:22, 14 февраля 2020, ПАИ

Подрядная организация ООО «Спецдор 60» приступила к работам по очистке полосы отвода от деревьев и кустарника на подъезде к станции Черняковицы в Торошинской волости Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дородному хозяйству Псковской области.

Работы проводятся в рамках муниципального контракта, заключенного между администрацией Псковского района и подрядчиком по итогам электронных торгов. Контракт предусматривает ремонт участка дороги протяженностью два километра. В плане работ - снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами, устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня, устройство покрытия из асфальтобетонной смеси, планировка и укрепление обочин, ремонт водопропускной трубы.

Пподрядчик также отремонтирует автодорогу Логозовичи – Тупы- Корлы протяженностью 1,5 км, центральную улицу деревни Москота Карамышевской волости длиной 530 метров и 800 метров дороги от трассы Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп - Куземкино – Краколье до дороги Чужбино – Теребище в Серединкой волости.

Ремонт объектов предусмотрен региональным проектом «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильное дороги».