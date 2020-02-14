Михаил Ведерников посетил «райское местечко» в Печорском районе

15:18, 14 февраля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников приехал в Круппский сельский Дом культуры (Круппская волость, Печорский район), передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор осмотрел Дом культуры, главе региона показали также небольшой музей, который расположился в СДК. Один из уникальных экспонатов — игрушечный Дед Мороз 1934 года. Михаил Ведерников передал в коллекцию музея новый экспонат — кованую ладью от псковских мастеров. «У вас хороший задел. Далеко не каждый СДК такой активный. Мы будем помогать таким, как вы», - похвалил он сотрудников Дома культуры. В ответ руководитель Дома дома культуры на общественных началах Лариса Мороз поблагодарила Михаила Ведерникова за поддержку: «Вы здорово помогли нам».

Работники СДК отметили, что после ремонта Дом культуры стал «райским местечком».

Вместе с губернатором в Крупп приехали депутаты Псковского областного Собрания (фракция «Единая Россия») Виктор Остренко и Андрей Ставрунов, а также советник главы региона на общественных началах Сергей Тарасик.

В 2019 году Круппский СДК совместно с администрацией волости приняли участие в областном проекте «Лучшее сельское поселение» в номинации «Территория культуры» и получил грант в размере 300 тысяч рублей. На эти деньги приобретены микрофоны, светомузыка, мебель, а также сделан текущий ремонт.

Круппский СДК обслуживает 37 населенных пунктов, 558 хозяйств, численность населения 1 404 человека.