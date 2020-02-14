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Общество

Михаил Ведерников поблагодарил ветеранов из Печорского района

Фото Михаила Синёва

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, живущими в Печорском районе, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«По поручению президента России Владимира Владимировича Путина с удовольствием хочу выполнить эту миссию. Мы очень рады что вы в строю и надеемся, что строй не будет редеть. Спасибо и за колоссальный труд в послевоенное время. Для нас особая честь соответствовать вашему трудовому и ратному подвигу. С праздником вас и низкий поклон», - обратился Михаил Ведерников к ветеранам. Глава региона вручил Победителям юбилейные медали в честь 75-летия Великой Победы.

Самый молодой из ветеранов 90-летний почётный гражданин Печорского района Василий Гоголев рассказал, как сильно он волнуется. «Первый раз такое волнение я испытал в 1943 году, когда мне вручали именное оружие. Второй раз такое же волнение ощущал, когда после бомбёжки Великих Лук пришлось работать на восстановлении железнодорожных путей, за это мне вручили почётную грамоту за подписью Кагановича. Ваше рукопожатие, Михаил Юрьевич, буду помнить», - сказал ветеран в ответном слове.

Награды вручены ветеранам Дмитрию Воронкову, Ефросинье Егоровой, Ольге Зуевой, Василию Кивику, Раисе Курятиной, Ивану Панину, Василию Тимофееву, Виктору Халласаару, Николаю Ястребову.

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