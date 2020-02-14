Псковский губернатор попал на свадьбу

16:11, 14 февраля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, приехав на встречу с ветеранами в Печорский дом культуры, случайно оказался на свадьбе. Молодожены и их гости столкнулись с главой региона в фойе ДК, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников к встрече оказался готов лучше, чем жених и невеста, которые заметно растерялись. Губернатор вручил новобрачным подарок, цветы и сделал совместное фото на память.

14 февраля губернатор находится с рабочим визитом в Печорском районе. Вместе с ним во встречах участвуют депутаты Псковского областного Собрания (фракция «Единая Россия») Виктор Остренко и Андрей Ставрунов, а также советник главы региона на общественных началах Сергей Тарасик.