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Общество

Псковский губернатор попал на свадьбу

Фото Михаила Синёва/ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, приехав на встречу с ветеранами в Печорский дом культуры, случайно оказался на свадьбе. Молодожены и их гости столкнулись с главой региона в фойе ДК, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников к встрече оказался готов лучше, чем жених и невеста, которые заметно растерялись. Губернатор вручил новобрачным подарок, цветы и сделал совместное фото на память.

14 февраля губернатор находится с рабочим визитом в Печорском районе. Вместе с ним во встречах участвуют депутаты Псковского областного Собрания (фракция «Единая Россия») Виктор Остренко и Андрей Ставрунов, а также советник главы региона на общественных началах Сергей Тарасик.

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