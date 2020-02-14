На 3% проиндексируют зарплату военнослужащих по контракту в Псковской области

16:42, 14 февраля 2020, ПАИ

С 1 октября в Псковской области на 3% проиндексируют зарплату военнослужащих по контракту. Об этом сообщил офицер по тестированию и военно-профессиональной ориентации пункта отбора Дмитрий Зайцев на пресс-конференции 14 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сейчас минимальный размер денежного довольствия военнослужащего по контракту составляет 22,5 тысячи рублей. Предыдущая индексация состоялась 1 октября 2019 года, тогда зарплаты выросли на 4,3%.

Дмитрий Зайцев отметил, что особое внимание уделяется вопросу компенсации за найм жилья. Ранее она составляла 3 тысячи 600 рублей, сейчас для сержантского состава - это в среднем 12 тысяч рублей. Сумма зависит от количества членов семьи и региона службы.

«Введена дополнительная надбавка для военных водителей за безаварийный стаж», - добавил начальник пункта отбора Валерий Бартенев, рассказав, что надбавка составит порядка 30% - около 10 тысяч рублей.

Военнослужащим также хотят вернуть право на бесплатный проезд до дома в отпуске. Сейчас такой возможностью пользуются лишь военные, которые проходят службу на отдалённых территориях.