Мошенники из онлайн-магазинов обманули псковичей на 180 тысяч

16:47, 14 февраля 2020, ПАИ

Во время онлайн-шопинга жители Пскова и Великих Лук лишились 180 тысяч рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, граждане пытались приобрести в сети кофемашину, металлоискатель и автомобиль. Возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.

Ещё одна великолучанка лишилась 19 тысяч рублей после телефонного разговора с неизвестным, который представился сотрудником службы безопасности банка. Деньги были списаны с банковской карты женщины. Ведётся проверка.

По той же схеме у псковички с карты пропали 9 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.