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Общество

Задолженность по зарплате в России увеличилась на 6,5%

В России на 6,5% увеличилась задолженность по зарплате. По состоянию на 1 февраля текущего года она составила 2,251 млрд рублей, передает ТАСС.

По сравнению с 1 января 2020 года задолженность увеличилась на 137,1 млн рублей или на 6,5%. Большая часть средств, по данным Росстата, не выплачена из-за отсутствия средств в организациях. Задолженность имеется перед 33,8 тысячами работников по всей стране. В частности, больше всего долгов перед сотрудниками обрабатывающих производств (43%), перед сотрудниками сферы строительства и добычи полезных ископаемых (15%), и 9% сотрудников в сфере сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовки.

Наибольшие долги по заработной плате зафиксированы в Кемеровской области, где сотрудникам задолжали 268,1 млн рублей, в Москве 169 млн рублей, а в Санкт-Петербурге 144,2 млн рублей.

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