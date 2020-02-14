Здание Центра помощи детям в Печорах возьмут на государственный баланс

16:58, 14 февраля 2020, ПАИ

Губернатор Михаил Ведерников поручил взять здание печорского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, на государственный региональный баланс. Поручение дано председателю комитета по управлению госуимуществом Псковской области Ларисе Васильевой во время посещения Центра в пятницу, 14 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Директор социального учреждения Вера Печникова рассказала главе региона, что сумма, которую вынужден платить Центр, неподъёмная. Речь идёт о сумме порядка 1 млн рублей ежегодно. «Это серьёзная нагрузка», - согласился губернатор.

«Давайте мы подумаем, чтобы забрать на региональный уровень. Мы это содержание потянем, а они найдут, куда потратить этот миллион», - дал Михаил Ведерников поручение главе КУГИ.

Депутат Псковского областного Собрания (фракция «Единая Россия») Виктор Остренко отметил, что здание Центра - памятник архитектуры - сделано по канонам гимназии. Он предложил решить вопрос второй смены и переселить в это здание лингвистическую гимназию, поскольку новую школу строить дорого. Губернатор в ответ отметил, что даст поручение председателю комитета по образованию Александру Седунову оперативно проработать варианты.

На ремонт фасада здания требуется порядка 1,2 млн рублей, кроме того, отметила Вера Печникова, на спортплощадке необходимо уложить прорезиненное покрытие.

Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района открылся в 1956 году как Печорская школа-интернат. Центр занимается реабилитацией детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 3 до 18 лет, оказывает содействия в их дальнейшем жизнеустройстве. В учреждении работает 74 человека, 28 из них – педагогические работники. Воспитанники проживают в разновозрастных группах из 8-10 человек. В каждой из них работают два основных воспитателя. Группы расселены по благоустроенным квартирам, где условия жизни приближены к домашним. У каждой семьи есть свои традиции, общие дела и интересы. Воспитанники обучаются в МБОУ «Печорская гимназия» и в МБОУ «Печорская средняя школа №3», посещают дошкольные образовательные учреждения города Печоры.