Детский футбольный марафон «Чернево-2020» перенесли из-за ОРВИ

17:21, 14 февраля 2020, ПАИ

Детская часть традиционного футбольного марафона «Чернево-2020» (Гдовский район) перенесена на неопределенный срок из-за эпидемии ОРВИ, сообщил корреспонденту Псковского агентства информации главный организатор 10-го юбилейного марафона Константин Албегов

«В связи с инициативой управления Роспотребнадзора по Псковской области из-за эпидемии гриппа и ОРВИ мы вынуждены перенести детское соревнование, которое должно было состояться 15 и 16 февраля, на неопределенный срок», - рассказал он. Организаторы подыскивают подходящие для всех детских команд новые даты.

Взрослая часть марафона пройдет как и планировалось 22 и 23 февраля. На паркет черневского зала выйдут команды мужчин и женщин.

Черневский футбольный марафон является одной визитных спортивных карточек Гдовского района. В прошлом году в нем приняли участие свыше 400 человек. Инициативу поддерживает академия ФК «Зенит». В прошлом году на реализацию проекта черневцы получили президентский грант.