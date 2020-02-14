Лучшие видеоролики по пожарной и электробезопасности выбрали в Пскове и Великих Луках

17:26, 14 февраля 2020, ПАИ

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14 февраля в Пскове и Великих Луках прошли финальные состязания XVI региональной комплексной акции по пожарной и электробезопасности, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Псковэнерго».

В заключительном этапе, где принимали участие лучшие школьные команды двух крупнейших городов региона, школьники представили на суд жюри видеоролики, нацеленные на пропаганду правил безопасного поведения. Конкурсанты могли выбрать любую тему, раскрывающую важность соблюдения правил пожарной и электробезопасности в школе, на улице или дома в случае возгорания, вблизи электросетевых объектов, при обращении с бытовыми электроприборами.

Участие в финале стало итогом комплексной работы школьников и их педагогов, которая проводилась в течение учебного года при поддержке ГУ МЧС России по Псковской области, Псковского филиала «Россети Северо-Запад», комитета по образованию Псковской области и Псковского областного отделения ВДПО.

В Пскове в финальном этапе приняли участие команды четвероклассников из школ № 11, № 47, № 5, № 12 и МПЛ № 8 Лучшей была признана видеоработа ребят из Милицейско-правового лицея. Всего один балл уступила победителю команда школы № 47, занявшая второе место. Почетное третье место завоевали юные пожарные из школы №11.

Среди великолукских финалистов сильнейшими стали четвероклассники из школы №12, второе место заняла команда из школы № 7 Также в число победителей вошли ребята из Великолукской школы-интерната.

Организаторы областного конкурса планируют активно использовать созданные школьниками видеоролики социальной рекламы в дальнейшей профилактической работе с детской аудиторией. Участие самих школьников в съемках социальной рекламы позволяет рассказать о правилах безопасности в доступной для детского восприятия форме. Все участники и победители финала областного комплексного профилактического мероприятия по пожарной и электробезопасности получили подарки от организаторов. Для дальнейшего изучения правил безопасного поведения вблизи электросетевых объектов школьникам вручили тематическую печатную продукцию от псковского филиала «Россети Северо-Запад».

Видеоработы финалистов будут опубликованы в официальном сообществе акции в социальной сети «ВКонтакте», найти их можно по хэштегу #яипожарнаябезопасность.