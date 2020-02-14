Белорусские пограничники получили оборудование из США для охраны границы с Украиной

18:20, 14 февраля 2020, ПАИ

Оборудование из США для охраны границы в Полесском заповеднике получили белорусские пограничники. Церемония передачи прошла на участке пограничного поста «Наровля», передает БЕЛТА.

В церемонии участия принял первый заместитель председателя Госпогранкомитета Белоруссии генерал-майор Игорь Буткевич и представитель Министерства энергетики США Мэтью Сик.

С 2013 года министерство энергетики США предоставляет международную техническую помощь белорусской стороне по проекту «Укрепление потенциала в сфере обнаружения, противодействия и пресечения незаконного оборота радиоактивных материалов на Государственной границе Республики Беларусь». В частности, пункты пропуска оснащаются оборудованием радиационного контроля, предоставляют мобильные системы обнаружения.

Пограничный пост «Наровля» оснащен системой дистанционного мониторинга, специально оборудованными автомобилями, тепловизорами, биноклями, техникой для радиационного контроля, средствами индивидуальной защиты для выполнения задач по охране границы на территории, подвергшейся радиационному загрязнению. Кроме того, проект позволяет минимизировать нахождение пограничников на загрязненной территории.

Первый заместитель председателя Государственного пограничного комитета Беларуси генерал-майор Игорь Буткевич отметил, что совместная работа с американской стороной позволяет обеспечить безопасности в Белоруссии. Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества и выразили готовность продолжить взаимодействия по усилению контроля на границе.