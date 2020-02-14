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Пустошкинская управляющая компания едва не заморозила местную жительницу

Муниципальное предприятие «Служба заказчика Пустошкинского района» заморозило местную жительницу в ее собственной квартире. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре муниципалитета.

Согласно правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в жилых домах нормативная температура воздуха в жилых помещениях зимой не должна опускать ниже +18 градусов, однако в жилых помещениях квартиры заявительницы температура оказалась меньше установленных нормативов.

Прокурор района внёс представление в адрес начальника муниципального предприятия с требованием устранить нарушения качества предоставляемой коммунальной услуги по теплоснабжению и произвести перерасчёт оплаты этой услуги. Устранение нарушения находится на контроле прокуратуры района.

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