Водоочистные сооружения планируется построить в Гдове и Порхове в 2021 году

19:30, 14 февраля 2020, ПАИ

Строительство водоочистных сооружений планируется в Гдове и Порхове в 2021 году. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, об этом говорилось на заседании курирующей реализацию в регионе нацпроекта «Экология» рабочей группы 14 февраля.

В прошлом году по итогам реализации региональных программ по направлению «Экология» целевые показатели выполнены в полном объеме, а кассовое исполнение составило 100%. Председатель рабочей группы, руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев сообщил, что по итогам реализации проекта «Чистая вода» уже 86% населения региона обеспечены качественной питьевой водой.

Отмечалось, что в 2020 году этот показатель планируется еще улучшить, в том числе благодаря реконструкции систем водоснабжения в Великих Луках и Великолукском районе.

В 2019 году в рамках проекта «Чистая страна» специалисты провели расчистку 2,5 км Псковского озера и нескольких участков Псковско-Чудского озера. Помимо этого, освобождены от мусора акватории лесных озер в местах массового отдыха граждан. Соответствующую работу планируется продолжать.

Председатель областного комитета по природным ресурсам и экологии Юрий Колесников рассказал, что в этом году в регион поступит 30 автомашин для патрулирования лесов, а 24 – для борьбы с пожарами.

Также на заседании рассмотрели вопросы ликвидации санкционированной свалки в областном центре, устранения нефтешламовых хранилищ в Невеле, а также обращения с твердыми коммунальными отходами.