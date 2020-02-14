Развитие сотрудничества обсудили содружество выпускников детских домов и администрация Псковской области
Общественная организация «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны» и администрация Псковской области обсудили развитие сотрудничества, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона 14 февраля.
Председатель комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева и председатель общественной организации Альберт Сарбалаев проанализировали направление социальной адаптации и поддержки детей, оставшихся без попечения родителей.
Отмечается, что Альберт Сарбалаев посетит ряд социальных учреждений региона, в частности, Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района.