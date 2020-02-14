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Общество

Развитие сотрудничества обсудили содружество выпускников детских домов и администрация Псковской области

Общественная организация «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны» и администрация Псковской области обсудили развитие сотрудничества, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона 14 февраля.

Председатель комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева и председатель общественной организации Альберт Сарбалаев проанализировали направление социальной адаптации и поддержки детей, оставшихся без попечения родителей.

Отмечается, что Альберт Сарбалаев посетит ряд социальных учреждений региона, в частности, Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района.

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