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Общество

Сигнальные вешки установили активисты на дороге в Псковском районе

Фото движения «Убитые дороги Пскова»

Собственноручно изготовленные сигнальные вешки установили активисты «Убитых дорог Пскова» на опасных поворотах региональной дороги от деревни Моглино до населенного пункта Тяшма, сообщили Псковскому агентству информации активисты общественного движения.

Сигнальные «столбики» установлены на опасных поворотах через каждые 50 метров на протяжении одного километра с обеих сторон. Отмечается, что контур дороги стал виден в свете фар.

Фото движения «Убитые дороги Пскова»

На изготовленные из прутьев вешки нанесена высококачественная световозвращающая пленка. «На установку световозвращающих вешек мы потратили не больше 1000 рублей и около четырех часов времени активистов, – рассказали активисты. – Благодаря эксперименту мы видим, что даже такие простые меры помогают водителям безопасно передвигаться по ночным дорогам».

Фото движения «Убитые дороги Пскова»

Установка световозвращающих столбиков в России не очень распространена, добавили общественники.

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