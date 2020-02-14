Сигнальные вешки установили активисты на дороге в Псковском районе

22:45, 14 февраля 2020, ПАИ

Собственноручно изготовленные сигнальные вешки установили активисты «Убитых дорог Пскова» на опасных поворотах региональной дороги от деревни Моглино до населенного пункта Тяшма, сообщили Псковскому агентству информации активисты общественного движения.

Сигнальные «столбики» установлены на опасных поворотах через каждые 50 метров на протяжении одного километра с обеих сторон. Отмечается, что контур дороги стал виден в свете фар.

На изготовленные из прутьев вешки нанесена высококачественная световозвращающая пленка. «На установку световозвращающих вешек мы потратили не больше 1000 рублей и около четырех часов времени активистов, – рассказали активисты. – Благодаря эксперименту мы видим, что даже такие простые меры помогают водителям безопасно передвигаться по ночным дорогам».

Установка световозвращающих столбиков в России не очень распространена, добавили общественники.