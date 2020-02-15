Женщина с переломами госпитализирована в Псковскую горбольницу после ночного ДТП на улице Юбилейной

11:26, 15 февраля 2020, ПАИ

В Псковскую городскую больницу госпитализирована 52-летняя женщина, пострадавшая в ДТП на улице Красноармейской. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дорожная авария зафиксирована 14 февраля в 21:50 у дома 26.

«Водитель Hyundai Getz, 41-летня женщина, осуществляла движение направо со второстепенной дороги улицы Красноармейской на главную улицу – Юбилейную. По ней со стороны улицы Мирной в прямом направлении двигался автомобиль BMW по управлением 28-летнего мужчины», - сообщили в ведомстве.

В результате столкновения автомобилей пострадала пассажирка Hyundai. Она была доставлена в Псковскую городскую больницу. Медики диагностировали закрытый перелом шестого ребра слева и ушиб левой почки.

В полиции уточнили, что оба водителя в момент столкновения были трезвы.