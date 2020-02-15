Из-за ремонта моста через реку Шелонь изменилась схема движения в Дедовичском районе

12:37, 15 февраля 2020, ПАИ

В Дедовичском районе изменилась схема движения из-за ремонта моста через реку Шелонь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

На время проведения работ построена временная дорога для объезда со светофорным регулированием. Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования временных дорожных знаков.

С 17 февраля начинается капитальный ремонт моста через реку Шелонь на 10 км автомобильной дороги Дубровка – Дедовичи. Подрядчик заменит береговые и промежуточные опоры, пролетное строение моста, а также дорожное полотно. Кроме того, предстоит устроить водоотвод и провести отсыпку и укрепление конуса, сделать лестничные сходы, подъезды и наружное освещение. Работы планируется завершить 30 ноября 2021 года.