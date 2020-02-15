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Великолучанка осталась без денег после общения с псевдосотрудником банка

Фото Дарьи Хватковой

Жительница Великих Лук осталась без сбережений после общения с псевдосотрудником банка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

57-летей местной жительнице, которая планировала оформить кредит, позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он рассказал, что для получения кредита необходимо сначала оплатить первый взнос и доставку банковской карты курьером. В общей сложности женщина отдала аферисту 6700 рублей. По факту мошенничества проводится проверка.

26-летний великолучанин также стал жертвой мошенника, когда решил приобрести игровую консоль. Объявление о продаже он нашел на одном из сайтов. После разговора с продавцом, молодой человек перечислил ему 5700 рублей, однако товар так и не получил. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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