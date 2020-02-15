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«Все притормозили, а он так и пошел в лоб»: Очевидец рассказал о ДТП под Псковом

Пять человек пострадали в результате ДТП на Ленинградском шоссе под Псковом. Фото: ПАИ.

На Ленинградском шоссе в деревне Подборовье (Псковский район) работает полиция. 15 февраля около 13 часов здесь столкнулись четыре легковых автомобиля.

Машины остановились, чтобы пропустить колонну. В этот момент в них врезалась иномарка. Фото: ПАИ.

«Шла колонна военных. Все притормозили. А этот как шел, так в лоб и пошел», - рассказал корреспонденту Псковского агентства информации один из водителей пострадавших в аварии машин.

По его словам, водитель, по вине которого произошло ДТП, был пьян.

о предварительным данным, виновный в ДТП был пьян. Фото: ПАИ.

«У меня в машине сзади сидели дети – 4,5 и 2,5 года. Пострадали», -добавил очевидец.

Всего в аварии травмы различной степени тяжести получили пять человек – трое детей и двое взрослых.

На месте аварии в Подборовье работают сотрудники ГИБДД и пожарные. Фото: ПАИ.

Одна из автомашин зарегистрирована на территории иностранного государства.

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