Жители Куньинского района пожаловались на кучу песка возле памятника героям ВОВ

13:55, 15 февраля 2020, ПАИ

Возле памятника героям ВОВ в деревне Корнилово Куньинского района четвертый месяц подряд лежит куча песка. Людмила Сидорович-Войно разместила соответствующую жалобу на сайте губернатора.

По словам местной жительницы, куча песка расположена на автомобильной стоянке в деревне Корнилово в 10 метрах от Мемориала 31-й стрелковой бригаде.

«Еще в ноябре-декабре 2019 года были свалены две большие кучи песка организацией ООО «Автомобильные дороги Пскова», - рассказала Людмила Сидорович-Войно, отметив, что периодически песок увозят, в результате чего уровень стоянки уменьшается и образуется яма. Территорию возле памятника фактически используют как промышленный объект.

«У данной организации есть хранилище для песка в 10 км, - отметила местная жительница, попросив привести в порядок стоянку и памятник в связи с предстоящими праздниками 23 февраля и 9 мая, - Хочется, чтобы не только по праздникам было чисто и красиво», - добавила Людмила Сидорович-Войно.