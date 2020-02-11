Биатлонист Евгений Устюгов лишился золота Олимпиады в Сочи

14:12, 15 февраля 2020, ПАИ

Российский биатлонист Евгений Устюгов был дисквалифицирован на 2 года за нарушение антидопинговых правил, а также лишен золотой медали Олимпийских игр в Сочи. Россия потеряла первое место в медальном зачете Игр-2014, передает РИА Новости.

Обвинения связаны с отклонениями в биологическом паспорте с января 2010 по февраль 2014 года. Спортсмен может обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде в течение 3 недель.

Биатлонист уже завершил карьеру, но дисквалификация будет отсчитываться с 13 февраля 2020 года. Результаты будут аннулированы с 27 августа 2013 года до конца сезона Кубка мира – 2013/2014.

На Олимпиаде в 2014 году Евгений Устюгов, а также Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин завоевал золото в эстафете. Второе место заняли немцы, а третье – австрийцы. Наград будет лишена вся российская команда, таким образом первое место достанется Норвегии в медальном зачете Игр в Сочи.

Евгений Устюгов также завоевал золото в масс-старте и бронзу в эстафете на Олимпиаде в 2010 году в Ванкувере, а также 2 серебра на чемпионате мира – 2011 в Ханты-Мансийске.