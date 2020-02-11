Наталья Спиридонова взяла серебро Первенства России до 23 лет в Санкт-Петербурге
На молодежном Первенстве страны по легкой атлетике в помещении, которое проходит в эти дни в Северное столице воспитанница Центра спортивной подготовки Псковской области Наталья Спиридонова, завоевала второе место.
Три спортсменки - 21-летняя Татьяна Ермаченко из Санкт-Петербурга и две 17-летних спортсменки - Наталья Спиридонова и Аделина Халикова до последнего боролись на секторе прыжков в высоту. Все трое показали в итоге результат 188 см. Только по количеству попыток потраченных на эту планку первое место взяла Ермаченко, вторая - Спиридонова, третья - Халикова.
В отсутвии федерации легкой атлетики России соревнования были организованы при поддержке Минспорта РФ и Олимпийского комитета страны.