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В Пскове и Куньинском районе местные жители фиктивно зарегистрировали у себя иностранцев

Полиция выявила факты фиктивной регистрации иностранных граждан в Пскове и Куньинском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Пскосвкой области.

Не работающие 31-летний мужчина и 29-летняя женщина осуществили фиктивную регистрацию гражданина Таджикистана в доме по улице Инженерной в Пскове.

Кроме того, аналогичный случай был зафиксирован в деревне Груздово Куньинского района. С августа 2017 года 41-летний безработный мужчина фиктивно зарегистрировал у себя двух граждан Узбекистана. По данным фактам проводятся проверки.

Ранее в Пскове и Великих Луках также были выявлены факты фиктивной регистрации иностранных граждан.

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