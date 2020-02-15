Четырехлетняя девочка попала в реанимацию после массового ДТП под Псковом

17:17, 15 февраля 2020, ПАИ

Трое детей и двое взрослых были направлены с места аварии на Ленинградском шоссе под Псковом в медучреждения.

Как стало известно Псковскому агентству информации из собственных источников, среди пострадавших - 4-летняя девочка. Ее доставили в Детскую областную клиническую больницу. Медики диагностировали открытую черепно-мозговую травму и вдавленный перелом лобной кости. После операции ребенка переведут в реанимацию.

Второй пострадавший - 2-летний мальчик - был доставлен в это же медицинское учреждение в неврологическое отделение с сотрясением мозга.

От госпитализации третьего ребенка отказались родители. Покинул медучреждение и один из двух взрослых, пострадавших в ДТП в деревне Подборовье 15 февраля.

Авария произошла около 13 часов в Псковском районе. В результате столкновения 4 автомобилей пострадали 5 человек, 3 из которых – дети. Очевидец аварии рассказал, что виновник ДТП даже не пытался скинуть скорость перед остановившимися на дороге машинами. Предположительно, водитель мог быть пьян. В распоряжении редакции Псковского агентства информации также появилось видео с места ДТП.