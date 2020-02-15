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Четырехлетняя девочка попала в реанимацию после массового ДТП под Псковом

Четыре легковых автомобиля столкнулись под Псковом 15 февраля, пять человек получили травмы. Фото: ПАИ.

Трое детей и двое взрослых были направлены с места аварии на Ленинградском шоссе под Псковом в медучреждения.

Как стало известно Псковскому агентству информации из собственных источников, среди пострадавших - 4-летняя девочка. Ее доставили в Детскую областную клиническую больницу. Медики диагностировали открытую черепно-мозговую травму и вдавленный перелом лобной кости. После операции ребенка переведут в реанимацию.

Второй пострадавший - 2-летний мальчик - был доставлен в это же медицинское учреждение в неврологическое отделение с сотрясением мозга. 

От госпитализации третьего ребенка отказались родители. Покинул медучреждение и один из двух взрослых, пострадавших в ДТП в деревне Подборовье 15 февраля.

Виновник аварии не пытался скинуть скорость перед притормозившими на дороге машинами. Фото: ПАИ.

Авария произошла около 13 часов в Псковском районе. В результате столкновения 4 автомобилей пострадали 5 человек, 3 из которых – дети. Очевидец аварии рассказал, что виновник ДТП даже не пытался скинуть скорость перед остановившимися на дороге машинами. Предположительно, водитель мог быть пьян. В распоряжении редакции Псковского агентства информации также появилось видео с места ДТП.

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