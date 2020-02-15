До +7 градусов ожидается в Пскове в начале недели
В Пскове неделя начнется с потепления до +7 градусов. Однако теплая погода будет сопровождаться дождем, сообщили Псковскому агентству информации в метеоцентре «Фобос».
17 февраля ожидается пасмурная погода, днем +5..+7 градусов. Кроме того, в этот день прогнозируется сильный ветер до 16 метров в секунду.
18 февраля характер погоды существенно не изменится, также ожидается небольшой дождь. Днем температура воздуха составит +5..+7 градусов, а также ветер с порывами до 13 метров в секунду.
19 февраля синоптики прогнозируют небольшой снег. Ночью +1..+3, днем до +5 градусов. Ветер умеренный, юго-западный.