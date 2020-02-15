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Общество

До +7 градусов ожидается в Пскове в начале недели

Фото Дарьи Хватковой

В Пскове неделя начнется с потепления до +7 градусов. Однако теплая погода будет сопровождаться дождем, сообщили Псковскому агентству информации в метеоцентре «Фобос».

17 февраля ожидается пасмурная погода, днем +5..+7 градусов. Кроме того, в этот день прогнозируется сильный ветер до 16 метров в секунду.

18 февраля характер погоды существенно не изменится, также ожидается небольшой дождь. Днем температура воздуха составит +5..+7 градусов, а также ветер с порывами до 13 метров в секунду.

19 февраля синоптики прогнозируют небольшой снег. Ночью +1..+3, днем до +5 градусов. Ветер умеренный, юго-западный.

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