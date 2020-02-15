26-летний водитель серьезно пострадал в ДТП в Великолукском районе

18:20, 15 февраля 2020, ПАИ

В Великолукском районе в ДТП серьезно пострадал 26-летний водитель. На автодороге Лакомица – Локниха мужчина за рулем автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением и врезался в дерево, передает редакция газеты «Наш путь» со ссылкой на ОГИБДД МО МВД РФ.

За рулем автомобиля был житель деревни Переслегино, который в результате аварии получил открытую черепно-мозговую травму, вдавленный перелом черепа, тупую травму живота, травматический шок. Он был доставлен в больницу и помещен в реанимацию.

В машине в момент ДТП также находилась 15-летняя девушка, жительница деревни Переслегино. Она получила разрыв акромиально-ключичного сочленения. После оказания помощи пострадавшую отпустили домой. Подробности и обстоятельства аварии уточняются.