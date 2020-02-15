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26-летний водитель серьезно пострадал в ДТП в Великолукском районе

Фото: ОГИБДД МО МВД РФ

В Великолукском районе в ДТП серьезно пострадал 26-летний водитель. На автодороге Лакомица – Локниха мужчина за рулем автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением и врезался в дерево,  передает редакция газеты «Наш путь» со ссылкой на ОГИБДД МО МВД РФ.

За рулем автомобиля был житель деревни Переслегино, который в результате аварии получил открытую черепно-мозговую травму, вдавленный перелом черепа, тупую травму живота, травматический шок. Он был доставлен в больницу и помещен в реанимацию.

В машине в момент ДТП также находилась 15-летняя девушка, жительница деревни Переслегино. Она получила разрыв акромиально-ключичного сочленения. После оказания помощи пострадавшую отпустили домой. Подробности и обстоятельства аварии уточняются.

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