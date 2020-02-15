На улице Калининграда расстреляна семья из трех человек, ребенку удалось выжить

10:27, 16 февраля 2020, ПАИ

В Калининграде следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух лиц. У Центрального рынка на улице Профессора Баранова мужчина из охотничьего карабина выстрелил в супружескую пару и их сына, сообщает РИА Новости.

Супруги скончались на месте, их сын выжил и был доставлен в больницу. В Следственном комитете назвали причиной инцидента личную неприязнь стрелявшего. По предварительным данным, поводом могло быть торговое место на данном рынке, погибшая женщина являлась предпринимателем.

Мужчина, который решил таким образом выяснить отношения, до приезда полиции остался на месте происшествия. По данным оперативников, он из того же карабина произвел еще один выстрел - в себя. Позднее он скончался в больнице.

По некоторым данным, погибшая женщина была на пятом месяце беременности.