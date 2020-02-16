0
13:14
Роспотребнадзор: Новых случаев заболевания китайским коронавирусом в России не выявлено
11:17
Освещение появится на продолжении Рижского проспекта в Пскове
17:21
До +7 градусов ожидается в Пскове в начале недели
15:25
В Пскове отметили 31-летие со дня вывода советских войск из Афганистана
11:59
«Долго раскачиваемся»: Губернатор побывал на строительной площадке кампуса ПсковГУ
08:56
Пятиклассник спас тонущего ребенка в Стругокрасненском районе
23:18
Туристический маршрут улучшили в Полистовском заповеднике
Еще новости
Общество

На улице Боровой в Пскове снесут ветхое строение

В микрорайоне Псковкирпич на улице Боровой будет снесено ветхое здание у автобусной остановки. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков в ходе программы «Лицом к городу».

«Здание входит в схему размещения стационарных объектов», - пояснил он.

Собственнику было предписано придать сооружению внешний вид, отвечающий утвержденным градостроительным советом требованиям.

«Условия не были выполнены. Предписано здание снести до марта 2020 года. Если этого не будет сделано, произведем демонтаж», - пояснил Александр Братчиков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К каким мерам профилактики вы прибегаете в период ОРВИ?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Роспотребнадзор: Новых случаев заболевания китайским коронавирусом в России не выявлено
16 февраля 2020
Роспотребнадзор: Новых случаев заболевания китайским коронавирусом в России не выявлено
Освещение появится на продолжении Рижского проспекта в Пскове
16 февраля 2020
Освещение появится на продолжении Рижского проспекта в Пскове
До +7 градусов ожидается в Пскове в начале недели
15 февраля 2020
До +7 градусов ожидается в Пскове в начале недели
В Пскове отметили 31-летие со дня вывода советских войск из Афганистана
15 февраля 2020
В Пскове отметили 31-летие со дня вывода советских войск из Афганистана
«Долго раскачиваемся»: Губернатор побывал на строительной площадке кампуса ПсковГУ
15 февраля 2020
«Долго раскачиваемся»: Губернатор побывал на строительной площадке кампуса ПсковГУ
Пятиклассник спас тонущего ребенка в Стругокрасненском районе
15 февраля 2020
Пятиклассник спас тонущего ребенка в Стругокрасненском районе
Туристический маршрут улучшили в Полистовском заповеднике
14 февраля 2020
Туристический маршрут улучшили в Полистовском заповеднике
Печоры могут стать территорией опережающего социально-экономического развития
14 февраля 2020
Печоры могут стать территорией опережающего социально-экономического развития 2

Идет загрузка...