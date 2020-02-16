На улице Боровой в Пскове снесут ветхое строение

12:16, 16 февраля 2020, ПАИ

В микрорайоне Псковкирпич на улице Боровой будет снесено ветхое здание у автобусной остановки. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков в ходе программы «Лицом к городу».

«Здание входит в схему размещения стационарных объектов», - пояснил он.

Собственнику было предписано придать сооружению внешний вид, отвечающий утвержденным градостроительным советом требованиям.

«Условия не были выполнены. Предписано здание снести до марта 2020 года. Если этого не будет сделано, произведем демонтаж», - пояснил Александр Братчиков.