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Жители Великих Лук и Локни стали жертвами представляющихся сотрудниками банка мошенников

Мошенническая схема, при которой держателям банковских карт представляются сотрудниками коммерческой организации и под разными предлогами выпытывают данные для списания денег, продолжает работать в Псковской области. На этот раз зафиксированы два новых случая – в Великих Луках и в Локне, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, жителю Великих Лук незнакомец в телефонной беседе сообщил о попытке списания денег некими лицами. Это стало поводом для получения необходимой информации о банковском счете и его держателе. Мошенник заполучил 69 тысяч рублей.

В Локне мошенник пообещал вернуть владельцу карты списанные ранее денежные средства. Под этим предлогом он получил всю необходимую информацию и похитил около 15 тысяч рублей.

В полиции рекомендуют жителям Псковской области ни под каким предлогом не сообщать свои банковские реквизиты незнакомцам.

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