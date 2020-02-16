Мультимедийное оборудование приобретут для Круппского дома культуры

15:02, 16 февраля 2020, ПАИ

Современное мультимедийное оборудование приобретут для Дома культуры в поселке Крупп Печорского района. Такое поручение дано губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе главы региона.

На минувшей неделе губернатор побывал в учреждении культуры в ходе рабочей поездки. В 2018 году в рамках проекта партии «Единая Россия» - «Культура малой родины» здесь появились водопровод и канализация, отремонтировали фасад, привели в порядок помещение, в котором размещена костюмерная. Затрачено на эти цели более 800 тысяч рублей. В 2019 году был получен грант в размере 300 тысяч рублей по областному проекту «Лучшее сельское поселение» в номинации «Территория культуры» (2 место). На эти средства были приобретены мебель, световое оборудование, микрофоны, выполнен текущий ремонт.

«Как результат системного подхода – мы видим один из лучших сельских ДК в Псковской области. С большим удовольствием поддержу дальнейшие инициативы – в ближайшем будущем купим и передадим необходимое мультимедийное оборудование. Спасибо за работу! Это достойный пример для коллег всего региона», - отметил в своем Instagram Михаил Ведерников.